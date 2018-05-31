Україна і Сирія: Помпео в бесіді з Лавровим озвучив умови для поліпшення відносин з РФ

Помпео і Лавров обговорили проблеми і питання, які пов'язані з двосторонніми відносинами, а також ситуацію в Україні і в Сирії.

Державний секретар США Майк Помпео в ході телефонної розмови з главою російського МЗС Сергієм Лавровим обговорив відносини між країнами і способи їх поліпшення. Про це повідомляється в заяві на сайті Білого дому.

Для того, щоб поліпшити відносини між Сполученими Штатами і Росією, російській владі необхідно зробити конкретні кроки для вирішення накопичених проблем, наголошується в заяві відомства.

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«Помпео і Лавров обговорили проблеми і питання, які пов'язані з двосторонніми відносинами, а також ситуацію в Україні і в Сирії. Держсекретар Помпео підтвердив, що, хоча США прагнуть до поліпшення відносин з Росією, це відбудеться тільки якщо Росія продемонструє, що вона готова прийняти конкретні заходи для вирішення проблем, які нас турбують, включаючи втручання у внутрішні справи США», - йдеться в заяві.

Також зазначається, що це була перша бесіда Помпео з главою російського МЗС з моменту вступу держсекретаря посаду.