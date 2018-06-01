Слідство у справі Бабченка завершиться не раніше, ніж за півроку – Луценко

Генпрокурор Юрій Луценко припускає, що слідство максимально може тривати рік.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що слідство у справі російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка завершиться не раніше, ніж за півроку.

Про це він повідомив у четвер ввечері в програмі "Право на владу" в ефірі телеканалу "1+1".

"Наразі, як ви бачите, за рішенням суду, є достатньо зібраних доказів для арешту і вже продовження в такому режимі досудового слідства. Як швидко воно закінчиться? Не раніше, ніж за півроку, і думаю, не пізніше, ніж за рік. Практика подібних справ призводить мене до такого висновку", - сказав Луценко.

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Як повідомляв УНІАН, українські правоохоронці запобігли замаху на Бабченка, який мешкає в Києві, та провели 29 травня спецоперацію з інсценування його вбивства.

За даними СБУ, для вбивства Бабченка російські спецслужби завербували українця, який отримав 40 тис. доларів за організацію злочину. Організатор запропонував колишньому учаснику АТО за 30 тис. доларів вбити журналіста і передав завдаток в розмірі 15 тис. доларів. Правоохоронці затримали організатора замаху, який повідомив про плани усунення 30 осіб на території України. Також організатор за завданням російських спецслужб повинен був нелегально придбати зброю для закладки баз на території України.

В організації замаху підозрюється Борис Герман - виконавчий директор українсько-німецького СП «Шмайсер» - єдиного недержавного підприємства з виробництва зброї в Україні.

У свою чергу, підозрюваний заявив, що про те, що вбивство буде не справжнім, він знав, і організація цього інсценованого вбивства відбувалась в рамках співпраці з контррозвідкою.