Троє суддів, які забороняли Майдан, оскаржили свою люстрацію



Про це "Українській правді" повідомив заступник голови Тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів судів загальної юрисдикції Маркіян Галабала.

Своїм висновком комісія визнала винесення рішення про заборону акцій протесту – порушенням присяги.

Тепер це рішення оскаржують суддя Окружного адміністративного суду Києва Богдан Санін, судді Київського апеляційного адміністративного суду Ігор Личевецький та Володимир Мельничук.

Так, позов Богдана Саніна розглядався суддею Качуром І.А. Ухвалою суду від 11.11.2014 року справу передано до Хмельницького окружного адміністративного суду з огляду на те, що суд зобов’язаний передати справу на розгляд іншого суду, якщо однією із сторін є суддя цього суду.

Позов Лічевецького І.О. розглядався суддею Данилишиним В.М., котрий 06.11.2014 р. заявив самовідвід через те, що позивачем є суддя, який переглядає його рішення в апеляційному порядку, та передав справу на розгляд до Хмельницького окружного адміністративного суду.

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Позов Мельничука В.П. розглядався суддею Клочковою Н.В., котра 06.11.2014 р. заявила самовідвід через те, що позивачем є суддя, який переглядає її рішення в апеляційному порядку, та передала справу на розгляд до Хмельницького окружного адміністративного суд.

"Слід зазначити, що висновки Тимчасової спеціальної комісія з перевірки суддів не підлягають оскарженню в судовому порядку", - наголосив Галабала.

"За результатом розгляду цих позовів, в задоволенні позову має бути відмовлено з цих підстав, якщо суд не прийняв це рішення під час прийняття позовної заяви до розгляду", - додав він.

Галабала додав, що комісія не приймає остаточного рішення, а висновки передають або у вищу кваліфікаційну комісію, або до Вищої ради юстиції, вже вони приймають рішення про притягнення судді до відповідальності.

Він додав, що поки рішення ВРЮ або кваліфікаційної комісії з приводу цих суддів немає.

Як відомо, 25 вересня Тимчасова спеціальна комісія з перевірки суддів судів загальної юрисдикції дійшла висновку про порушення присяги в діях судді окружного адмінсуду міста Києва Богдана Саніна, суддів Київського апеляційного адміністративного суду Ігоря Личевецького та Володимира Мельничука.

Мова йде про заборону мирних зборів з 1 грудня 2013 року по 7 січня 2014 року на Майдані незалежності, Європейській площі, вулицях Банкова, Грушевського, Богомольця за позовом КМДА.

Лічевецький вже цієї осені своїм рішенням 30-го вересня дозволив ЦВК зареєструвати люстрованого народного депутата Віктора Пилипишина.