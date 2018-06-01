Дніпро за рік показав найкращий серед обласних центрів України прогрес у підвищенні рівня прозорості міської влади – Тransparency International Ukraine

⠀Дніпровська міська рада посіла двадцяте місце у рейтингу прозорості 100 найбільших міст за версією українського представництва міжнародної антикорупційної організації Transparency International. У порівнянні з попереднім дослідженням муніципалітет поліпшив свій показник і піднявся на 46 позицій.

Це – один із найкращих результатів серед великих українських міст. Так, згідно з даними проекту, Харків посів 45 місце, Одеса – 47-ме, Кривий Ріг – 61-ше.

Під час складання рейтингу експерти враховували прозорість сфер відповідальності міських рад. Йдеться про доступність даних, зокрема, щодо бюджетних процесів, соціальних послуг, комунальних підприємств, закупівель, землекористування тощо.

Водночас у Тransparency International Ukraine переконані: Дніпро має всі шанси потрапити на вищі щаблі рейтингу.

«Приємно відзначити, що Дніпро показав найбільший прогрес серед обласних центрів. Тут варто враховувати й те, що це одне з міст-мільйонників, і те, що для досягнення адекватного рівня відкритості таким великим містам потрібні додаткові зусилля. Звісно, це лише відкритість, але це – необхідна умова для ефективної взаємодії з громадськістю та бізнесом щодо підвищення ефективності. Але ми також знаємо, що потенціал Дніпра не обмежується входженням до двадцятки найвідкритіших міст. Тож чекаємо нових позитивних новин», – зазначив керівник Тransparency International Ukraine Ярослав Юрчишин.

Як відомо, у 2017-му за версією Open Data City Award Дніпро був визнаний «Проривом року» за обсягами відкритих даних. Нині місто у майже три рази збільшило кількість наборів відкритих даних – з 96-ти до 283-х.