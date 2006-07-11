Мороз вже лякає помаранчевих

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ попередив народних депутатів про можливість позбавлення депутатського мандату тих, хто буде порушувати Регламент ВР, який забороняє протиправні дії в сесійній залі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.МОРОЗ сказав на початку вечірнього засідання парламенту.

Нагадаємо, що у сесійній триває протистояння депутатів.