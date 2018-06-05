"Ви все одно не повірите": Вакарчук різко висловився про президентські амбіції

За словами Вакарчука, суспільство має бути готове змінюватися та виховувати лідерів.

Проживши півроку у США, де він вчився і викладав у Стенфордському університеті, лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук повернувся до України.

Коментуючи розмови про можливу участь у президентських перегонах на виборах в Україні, Вакарчук в інтерв'ю Elle заявив, що жодній його відповіді все одно не повірять.

Читайте такожВакарчук назвав іноземних експертів ключовою умовою незалежності Антикорупційного суду

"Просто, щоб закрити тему. Мене весь час запитують щодо моєї присутності в політичних рейтингах, президентські амбіції, бажання або небажання балотуватися на виборах. А історія у тому, що, що б я вам не відповів, ви все одно не повірите", - зазначив співак.

За його словами, він розбирав особливості сьогоднішньої ситуації в Україні, чому ситуація така складна і чому не може бути якогось конкретного готового шляху, іноземного досвіду, який ми могли б взяти і перенести на себе.

"У нас багато особливостей, багато деталей, які обов'язково потрібно враховувати", - додав Вакарчук.

Як свідчать результати спільного опитування фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та соціологічної служби Центру Разумкова, лідер ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко та голова партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко отримали б найбільше голосів, відповідно, 13,3% і 9,4%, якби вибори президента відбулися наприкінці травня.