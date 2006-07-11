Відбудеться допрем’єрний показ фільму «Пірати Карибського моря-2» українською мовою

15-00 - У приміщені кінотеатру «Кінопалац» відбудеться прес-конференція компанії B&H Film Distribution на тему: “Міфи та реалії українського прокату. Результати прокату першого дубльованого українською мовою фільму «Тачки», під час якої буде оприлюднено результати прокату першої здубльованої українською мовою стрічки «Тачки» та відбудеться допрем’єрний показ найочікуванішого фільму цього року «Пірати Карибського моря: Сундук мерця» українською мовою. На прес-конференції будуть присутні спеціально запрошені гості – представники Кабінету Міністрів України, серед яких віце-прем’єр-міністр з гуманітарних питань пан В’ячеслав Кириленко та мер Києва Леонід Черновецький (вул. Інститутська, 1) .Потрібна акредитація. Телефони: 490-70-62,8-067-680-57-77, e-mail: olya.k@bhcons.com