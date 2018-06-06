Дружина члена Нацради з телерадіомовлення має бізнес в Криму і співпрацює з росТБ - розслідування

Гульнара Артикова, дружина члена Нацради Сергія Костинського, керує крупним кримським рекламним агентством "Моремедиа".

Родина члена Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Сергія Костинського продовжує вести бізнес в окупованому Криму та отримувати там прибутки.

Про це йдеться у сюжеті програми "Гроші". Журналісти з'ясували, що дружина Костинського Гульнара Артикова керує чи великим рекламним агентством на півострові та минулого року у держреєстрах значилася як громадянка РФ.

«Кримчанин Костинський отримав впливову посаду після анексії Криму і, відповідно, переїзду до столиці. Втім на яку столицю насправді він працює - Київ чи, можливо, Москву? Високопосадовець, наділений Україною надважливими повноваженнями, в умовах гібридної війни з РФ звідти ж може отримувати гроші", - йдеться у сюжеті.

До окупації Костицький із дружиною Гульзарою Артиковою володів в Сімферополі компанією "Фонд стратегічного консалтингу", йдеться у сюжеті. У 2016 фірму продали, а чиновник заявив, що "закрив" питання бізнесу. Разом з тим, журналісти з'ясували, що фонд був не єдиним бізнесом подружжя - ТОВ "Моремедиа" дружини Костицького Гульзари Артикової більше п'яти років до анексії займалося рекламою в Криму, а у 2016 році ця компанія нібито переїздить до Києва і зараз знаходиться у стані ліквідації. Разом з тим, ще восени 2014 року, одразу після окупації, дружина Костицького зареєструвала компанію із такою ж назвою за російським законодавством, про що у коментарях журналістам зізнавався і сам Костинський.

Журналісти підкреслюють, що бізнес дружини члена Нацради з питань телебачення і радіомовлення досі успішно процвітає під російськими стягами, але цей факт приховується, адже формально Гульзара Артикова бізнесом не керує - нині фірма перереєстрована найближчого для родини чиновника кримчанина - Олексія Докшина. Однак це тільки формально, з’ясували журналісти.

Вони зателефонували до Сімферополя - у "Моремедиа" - і за легендою збиралися замовити рекламну кампанію в Криму. Працівниця фірми телефоном підтвердила, що дружина українського чиновника Гульзара Артикова досі веде бізнес в Криму і є директором фірми. Зі слів працівниці, бізнес Артикова веде переважно з Києва, однак приїздить до Криму.

Нині "Моремедиа" - одна з найуспішніших рекламних агенцій на півострові, підкреслюється у розслідуванні. Серед їхніх клієнтів - відомі російські компанії. Крім того, агенція пропонує розміщення реклами навіть на пропагандистських російських телеканалах "Первый" та "Россия 1".