Більшість членів ПАРЄ готові повернути делегації РФ право голосу

Про це пише видання World Affairs з посиланням на швейцарського парламентарія і доповідача ПАРЄ по Росії Андреаса Гросса, передає "ЄвроПравда".

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Як відомо, на початку листопада представники ПАРЄ відвідали Москву для переговорів з головою держдуми РФ Сергієм Наришкіним. Основною темою обговорення стало відновлення права голосу російської делегації, яке було обмежене у квітні після анексії Криму до кінця 2014 року.

Очікується, що питання продовження санкцій повинне розглядатися під час січневої сесії ПАРЄ.

Однак, як стверджує Андреас Гросс, зараз мова йде не про їх продовження, а про скасування. Як зазначає парламентарій, більшість представників ПАРЄ хоче бачити "повне відновлення прав російської делегації" на наступній сесії в січні.

Наступний раунд переговорів між РФ і ПАРЄ з цього питання має відбутися у грудні у Відні.

Нагадаємо, раніше керівник російської делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Олексій Пушков заявив про те, що Росія буде бойкотувати роботу ПАРЄ в разі продовження санкцій проти неї.