У парламенті не припиняються бійки

У ВР не припиняються бійки між народними депутатами. Бійки виникають в різних місцях сесійної зали, а також продовжують лунати гучномовці.

Як передає кореспондент УНІАН, не зважаючи на це голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ оголосив розгляд питання про призначення першого віце-спікера і Адам МАРТИНЮК, який претендує на цю посаду від КПУ, зміг зробити доповідь з парламентської трибуни, яку оточили депутати Партії регіонів і КПУ.

Тим часом в двох центральних проходах сесійної зали депутати від Партії регіонів і КПУ, а також депутати від БЮТ і «Нашої України» зійшлися “стінка на стінку”. Зокрема, депутати “Нашої України” і БЮТ намагаються пройти до парламентської трибуни.

Депутатам від БЮТ вдалося забрати частину карток у соціалістів. Однак коаліції однак вистачає голосів і вони голосують всі рішення 227 голосами.

Бійки то виникають, то припиняються. В той же час прохід між секторами, де сидять депутати КПУ і Партії регіонів, залишається вільним, однак туди ніхто з представників “Нашої України” і БЮТ не іде.