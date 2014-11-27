Майже половина новообраних депутатів уже прийшли до сесійної зали ВР
09:58, 27 листопада 2014Політика
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Майже половина новообраних депутатів уже прийшли до сесійної зали Верховної Ради України.
До сесійної зали ВР прийшли майже половина новообраних депутатів /УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, обрані народними депутатами учасники АТО прийшли до сесійної зали в камуфляжному одязі, а Юлій Мамчур прийшов у військовій формі.
У президії парламенту розміщено 6 крісел, оскільки членів тимчасової президії ВР має бути шестеро – за кількістю партій, які пройшли до парламенту. Зазвичай у президії ВР стоїть три крісла – для голови ВР та його двох заступників.
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