Майже половина новообраних депутатів уже прийшли до сесійної зали ВР

Як передає кореспондент УНІАН, обрані народними депутатами учасники АТО прийшли до сесійної зали в камуфляжному одязі, а Юлій Мамчур прийшов у військовій формі.

У президії парламенту розміщено 6 крісел, оскільки членів тимчасової президії ВР має бути шестеро – за кількістю партій, які пройшли до парламенту. Зазвичай у президії ВР стоїть три крісла – для голови ВР та його двох заступників.

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