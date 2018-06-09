Порожні крісла біля посольства: родичі жертв катастрофи MH17 влаштували "мовчазний протест" РФ в Гаазі (відео)

Під час акції на газоні біля посольства були встановлені 298 білих стільців, на яких розклали червоні троянди в пам'ять про 196 нидерландців і громадян інших країн, які загинули 17 липня 2014 року.

Родичі жертв катастрофи MH17 на Донбасі влаштували акцію біля посольства Російської Федерації в Гаазі. Про це повідомляє BBC.

В ході акції на газоні біля посольства були встановлені 298 білих стільців, на яких розклали червоні троянди в пам'ять про 196 нидерландців і громадян інших країн, які загинули 17 липня 2014 року.

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Як повідомляв УНІАН, 24 травня Спільна група з розслідування катастрофи літака "Малайзійських авіаліній", в яку входять Австралія, Бельгія, Малайзія, Нідерланди і Україна, представила додаткові докази ключової ролі Росії в трагічної катастрофи рейсу MH17.

Група прийшла до висновку, що зенітний ракетний комплекс "Бук", пострілом з якого був збитий літак, що належав 53-ій зенітно-ракетній бригаді збройних сил РФ, що дислокується в Курську. 25 травня стало відомо, що уряд Нідерландів почав робити кроки для залучення Росії до відповідальності за збиття рейсу MH17. Австралія заявила, що буде домагатися від Росії виплати компенсацій сім'ям жертв рейсу MH17.

МЗС за дорученням президента України Петра Порошенка почала консультації з Нідерландами і Австралією для приєднання до переслідування Росії за збиття рейсу MH17.