Порошенко - депутатам: Наше з вами завдання - відвести загрози і використати шанс

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив, виступаючи у Верховній Раді з позачерговим посланням про зовнішнє і внутрішнє становище України.

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«Виклики і загрози, яких перед нашою державою, перед Україною, не стояло з часів Другої світової війни та повоєнної розправи з українським національним рухом… І, водночас, - унікальний шанс, який дуже відповідальний український народ подарував Українській державі, вперше обравши до українського парламенту проєвропейську конституційну більшість, – таких можливостей не відкривалося перед Україною ще ніколи. Такою є вичерпна характеристика внутрішнього і зовнішнього становища. І наше з вами завдання можна передати простою формулою: відвести загрози і використати шанс», - сказав він.

«Євангеліє вчить, що царства, поділені всередині – впадуть. Так будьмо ж єдиними, бо настав момент гуртуватися у боротьбі за Україну, а не чубитися у вовтузні один проти одного», - додав глава держави.