Порошенко звільнив Кіхтенка з посади голови Донецької ОДА - Бригинець

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє радник міністра інформаційної політики України, координатор прес-центру АТО в Краматорську Олександр Бригинець.

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"Кіхтенко, як губер, був великим прихильником співпраці з ОЧД (окупованою частиною Донбасу). Сьогодні Порошенко його звільнив. Хлопці тут, в АТО, приколюються, що тепер його відправлять почесним послом в ДНР", - написав він.

За його словами, місцеві чиновники, обговорюючи можливе призначення на посаду голови Донецької ОДА Павла Жебрівського, шоковані.

"Кажуть, що Жебрівський (а його призначено), який пройшов бойовий добровольчий шлях на Луганщині, буде діяти жорстко і проукраїнськи, як і Москаль (очільник Луганщини - УНІАН). А це призведе до руйнації усіх "успіхів" нинішньої Донецької військово-цивільної адміністрації", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, 5 червня Кабінет міністрів України вніс Президентові України подання про звільнення з посади Кіхтенка у зв'язку з неналежним виконанням службових обов'язків.

Нагадаємо, Кіхтенку була оголошена догана за неналежне здійснення у межах відповідних територій заходів, пов'язаних з будівництвом інженерних споруд з метою зміцнення обороноздатності держави.