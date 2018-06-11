Ситник: створення Антикорупційного суду - не добра воля політиків, а тиск західних партнерів

За словами Ситника, партнери наполягають саме на незалежному органі.

Ініціатива про створення Антикорупційного суду - це не добра воля української політичної еліти, це тиск з боку західних партнерів.

Таку думку висловив директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артем Ситник на телеканалі "112 Україна".

"Ініціатива про створення Антикорупційного суду (мається на увазі законопроект) - це не добра воля нашої політичної еліти, це тиск з боку західних стратегічних партнерів. Україна на межі дефолту, потрібно зовнішнє фінансування. Але всі установи, які можуть це зробити (мається на увазі надати фінансування), всі прив'язують це фінансування до створення не просто Антикорупційного суду, а незалежного Антикорупційного суду", - сказав він.

Раніше керівник САП Назар Холодницький спрогнозував старт роботи Антикорупційного судану грудень 2018 - січень 2019 року.

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Нагадаємо, 7 червня Верховна Рада України проголосувала за закон про створення Вищого антикорупційного суду. Рішення підтримали 315 депутатів.

Зокрема, закон визначає порядок проведення конкурсу з відбору антикорупційних суддів.

Згідно з текстом законопроекту в редакції другого читання, Вищому антикорупційного суду (ВАКС) будуть підслідні кримінальні провадження щодо корупційних злочинів, передбачених у примітці ст. 45 (1) Кримінального кодексу України, ст. 206 (2), 209, 366 (1) КК.

Закон вступає в силу на наступний день після публікації, за винятком деяких положень, які набирають чинності з початком роботи ВАКСа.