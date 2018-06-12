На зустрічі "нормандської четвірки" пролунали імена українців, які голодують через свавілля РФ

Павло Клімкін заявиви про необхідність збереження тиску на Росію з метою звільнення заручників і політв'язнів в Криму, на Донбасі і в РФ.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє про необхідність здійснення подальшого тиску на Російську Федерацію з метою звільнення усіх українських заручників і політичних в'язнів на території окупованих Криму, Донбасу і на території РФ.

Про це голова українського зовнішньополітичного відомства сказав на брифінгу після зустрічі глав МЗС країн "нормандської четвірки" в Берліні.

Читайте такожОмбудсмени України і Росії працюють над "дорожньою картою" визволення ув'язнених - Лавров

Він розповів, що на зустрічі чотирьох глав зовнішньополітичних відомств назвав імена українських політв'язнів, які голодують в РФ з вимогою звільнення усіх незаконно утримуваних Росією українців.

"Я назвав тих, хто зараз голодує, хто знаходиться в складному стані, але я ніколи не розділяю тих, хто має піти в першу чергу, має піти в другу чергу, має піти в третю чергу", - заявив Клімкін.

"Ми маємо постійно тримати тиск по всіх політичних в'язнях, по всіх заручниках. Так само як я сьогодні сказав, що у нас є наші хлопці на Донбасі. Ми знаємо, що їх там тримають більше трьох років. Ми маємо їх звільнити, але це не означає, що ми не маємо працювати над обміном абсолютно всіх наших заручників, які зараз знаходяться на окупованих територіях", - підкреслив глава МЗС.

"Це саме стосується окупованого Криму, і всіх арештованих там. Тобто ніякого поділу, кого потрібно звільнити прямо зараз, кого потрібно звільнити завтра, після завтра і т.д. Це дійсно дуже принципове питання", - заявив Клімкін.