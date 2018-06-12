Військовий експерт назвав умову, за якої Україна може створити ракету, що долетить до Москви

На переконання Валентина Бадрака, створення ракети середньої дальності для потреб української армії може стати справжньої зброєю для стримування Росії.

Українські зброярі у разі досягнення політичних домовленостей на міжнародному рівні можуть створити ракету середньої дальності, що буде здатна долетіти до Москви.

Про це в інтерв’ю УНІАН розповів керівник Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння Валентин Бадрак.

«КБ «Луч» веде розробку крилатої ракети «Нептун», яка може стати зброєю стримування, тобто системою, яка може вражати цілі далеко в тилу противника. Зараз вона має дальність до 300 км», - зазначив він, додавши, що участь України в міжнародному Режимі контролю за ракетними технологіями (РКРТ) дозволяє Києву виробляти для потреб української оборони ракети дальністю до 500 км. «Я сподіваюсь, що наші зброярі якраз використають ці можливості», - наголосив експерт.

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«В майбутньому, я не виключаю, що Україна може створити ракету дальністю до 1,5 тис. кілометрів, і тоді вона зможе долетіти до Москви. І тоді це буде справжньою зброєю стримування», - зауважив Бадрак.

За його словами, такі можливості існують. «Українські зброярі готові це зробити, якщо на політичному рівні буде досягнута можливість для України створювати такі ракети. Фактично, це буде ракета середньої дальності, якщо це відбудеться», - резюмував експерт.

Повну версію інтерв’ю читайте на сайті УНІАН найближчим часом.

Як повідомляв УНІАН, 30 січня в Україні успішно відбулися перші льотні випробування нової української крилатої ракети наземного базування «Нептун».

7 червня секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов заявив, що в умовах світової гонки озброєнь та зміцнення ядерних потенціалів Україна має створити свою потужну зброю стримування.

Довідка УНІАН. Державне конструкторське бюро "Луч" спеціалізується на виробництві високоточного озброєння і боєприпасів, зокрема, підприємство виробляє протитанкові комплекси "Скіф", "Корсар", а також протитанкові керовані ракети Falarick і "Комбат".