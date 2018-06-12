Племінниця "безквартирного" міністра Петренка придбала нерухомості на мільйони гривень - розслідування (відео)

У племінниці “безквартирного” міністра Петренка з’явилося дороге майно без відповідних доходів, йдеться у розслідуванні журналістів.

Племінниця міністра юстиції України Павла Петренка Божена Клічук після його призначення стала власницею двох квартир в елітних житлових комплексах на Печерську і автомобіля Lexus NX200.

Про це йдеться в сюжеті Максима Опанасенка для телепрограми “Наші гроші з Денисом Бігусом”.

"У 2015-2016 рр. племінниця міністра юстиції придбала активи, нинішня ринкова вартість яких - приблизно 7 мільйонів гривень. Власних доходів на подібні придбання у Клічук не було. На той час дівчина була студенткою і працювала лише молодшим економістом та помічником бухгалтера", - розповіли журналісти.

Зазначається, що обидві квартири дівчина придбала у 2015 році. Це двокімнатні апартаменти 85 квадратних метрів у київському ЖК “Панорама” на Євгена Коновальця, 44А. Аналогічні нині коштують близько 3,5 мільйонів гривень. А також двокімнатна квартира у 65 квадратів в будинку по вулиці Євгена Коновальця, 36-В. Їхня орієнтовна вартість нині - 2.5 мільйона гривень.

"При цьому в жодній з двох записаних на неї квартир дівчина не мешкає. А проживає в третій, маминій, - на бульварі Шевченка", - йдеться у розслідуванні.

Також журналістам вдалося з'ясувати, що менш ніж за рік після двох дорогих покупок, у вересні 2016-го, студентка стала власницею нового престижного автомобіля Lexus NX200. В автосалоні такий коштує більше мільйона гривень.

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Крім того, "Наші гроші" розповіли про Матір Клічук - Оксану Петренко. Вона раніше входила до складу бізнесових структур свого брата - нинішнього міністра юстиції Павла Петренка. Проте зараз вона працює викладачем у Чернівецькому національному університеті Федьковича. Батько - лікар.

"Офіційні сукупні доходи батьків за останні два з половиною роки не дозволили б придбати навіть автомобіль Lexus. За словами самої Божени Клічук, їй допомагала вся родина", - додали журналісти.

"Мати Божени - сестра міністра юстиції Оксана Петренко - озвучила одразу декілька версій походження майна доньки: подарунок бабусі, спадок від дідуся, який помер 10 років тому, і допомога від дядька-підприємця за батьковою лінією - Романа Клічука", - наголошується у розслідуванні.

Сам Роман Клічук у коментарі програмі “Наші гроші з Денисом Бігусом” повідомив, що допомагає племінниці фінансово з навчанням та подорожами, але не сумами, яких вистачило б на нерухомість та авто.

Міністр юстиції Павло Петренко також спростував свою участь у придбаннях племінниці. При цьому він підтвердив, що у травні мав спільний відпочинок з нею у Туреччині і сплатив за нього.