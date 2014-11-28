Раді запропонували схвалити створення Алеї Героїв України в центрі Києва

Текст проекту постанови розміщений на сайті парламенту.

Турчинов пропонує підтримати ініціативу громадськості про створення у центральній частині Києва та в інших містах України Алей пам'яті Героїв України.

Проектом постанови передбачено рекомендувати Кабінету міністрів розглянути питання створення у Києві відповідного меморіального комплексу.

Кабміну, місцевим держадміністраціям, органам місцевого самоврядування рекомендується також вжити необхідних заходів для створення у відповідних містах Алей пам'яті Героїв України.

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Як повідмоляв УНІАН, раніше тодішній голова ВР Турчинов наголошував, що у Києві повинна з'явитись Алея пам'яті Героїв України. На переконання Турчинова, солдати й офіцери Збройних сил України, Національної гвардії та інших формувань, «які віддають життя за свою країну, - це справжні герої України», і «їхній подвиг має назавжди залишитись в наших серцях та в нашій історії». «Саме тому, - заявляв Турчинов, - як у центральній частині столиці, так і в інших містах, повинні бути створені Алеї пам'яті Героїв України, де повинне відбутись гідне їхнє поховання та побудовані відповідні меморіальні комплекси».