В день початку Євромайдана Яценюк не вірив, що українці вийдуть на масові протести

Про це він розповів під час запису програми «Рік Революції» - спеціального проекту УНІАН та УНІАН-ТБ, присвяченого річниці історичних подій.

Мустафа Найєм розповів, що перед тим, як написати свій знаменитий пост у соціальній мережі із закликом до українців вийти на акцію протесту проти згортання євроінтеграційних прагнень України, він розмовляв про необхідність проведення такого заходу з одним з лідерів опозиції Арсенієм Яценюком.

«Зараз я можу зізнатися, що, перед тим, як написати цей пост, я розмовляв з Арсенієм Яценюком. Ми з ним говорили під Верховною Радою. Я його запитав: «Чому ви не закликаєте людей?». Він був дуже засмучений і його аргумент був, що люди не вийдуть», - сказав Найєм.

За його словами, головними аргументами Яценюка було те, що раніше українці не підтримували акцій, ініційованих опозицією. Зокрема, мова йшла про акцію «Вставай, Україно». «Згадайте, що і акцію 24 листопада готувала не опозиція, вони були відокремлені від неї, діяли відсторонено. Акцію 24 листопада активно готував Луценко. А опозиція приєдналася пізніше», - нагадав Найєм.

«А в той день (21 листопада 2013 року, - УНІАН) вони (Яценюк, - УНІАН) йшли з Тягнибоком і Кличком в оперу, там був захід, присвячений річниці Голодомору. І Яценюк сказав: «Ну, куди збирати людей. У ніч люди не вийдуть». Можливо, як політик, він був прав. Але, може, тому люди і вийшли, що їх закликали не політики», - сказав Мустафа і додав, що і сам сумнівався, що люди вийдуть.

«Мені здавалося, що суспільство не відреагує. Люди ще не розуміли, що сталося. Тому очікувань, що буде щось велике, у мене не було», - підсумував він.

Детальніше про перші дні Євромайдана дивіться у спецпроекті «Рік Революції» на каналі УНІАН-ТБ і на сайті УНІАН у понеділок, 1 грудня о 18:30