Порошенко: миротворці ООН дозволять "вичавити" російські окупаційні війська з території України

Президент зазначив, що обговорив з принцом Ліхтенштейну ініціативи України в ООН, підтримку королівством голосувань резолюцій щодо Криму і агресії РФ на Донбасі.

Президент України Петро Порошенко висловив переконання, що миротворці ООН у разі розгортання відповідної місії на окупованому Донбасі дозволять «вичавити» російські окупаційні війська з території України.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив під час спільної прес-конференції з спадкоємним принцом Князівства Ліхтенштейн Алоїзом у Києві.

Порошенко зазначив, що обговорив з принцом Ліхтенштейну ініціативи України в ООН, підтримку королівством голосувань резолюцій щодо Криму і агресії РФ на Донбасі.

«Я детально проінформував його світлість про важливість запровадження миротворчої місії ООН відповідно до мандату Ради безпеки ООН, який дозволить створити безпековий компонент імплементації Мінських угод, який дозволить «вичавити» російські окупаційні війська з території України, який дозволить припинити вбивства, які сьогодні тривають», - заявив він.