Канада доправила українським військовим 30 тис. комплектів зимової форми та 70 тис. берців



Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив парламентський секретар міністра оборони Канади Джеймс Безан в аеропорту «Бориспіль» після прибуття канадської військової допомоги.

«Міністр оборони Канади в цю середи оголосив про допомогу, яку надає уряд Канади Україні, і у відповідь на прямий запит міністра оборони України ми надаємо велику кількість військового спорядження нелетальної дії українським силам безпеки», - зазначив він.

«Допомога включає 30 тисяч зимових курток, 30 тисяч пар штанів, 70 тисяч пар берців, 4,5 тисяч пар рукавичок», - уточнив Безан.

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«Ми вчора відправилися літаком з канадської військової бази Трентон для того, щоб доставити велику партію допомоги», - додав він.

Також Безан зауважив, що «залишки військового спорядження нелетальної дії буде доставлено по морю, це буде внеском від Департаменту міжнародних справ Канади. Ця допомога включає мобільну пересувну медичну установку, системи тактичного зв’язку, прилади для виявлення вибухівки, медичні комплекти, а також засоби нічного бачення».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні до аеропорту «Бориспіль» прибув літак Повітряних сил Збройних сил Канади з першою партією вантажу військової допомоги для України.

26 листопада міністр оборони Канади Роб Ніколсон заявив, що Канада надасть Україні нелетальної військової підтримки ще на 11 млн канадських доларів.