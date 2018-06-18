Російський політолог пояснив, чому не варто турбуватися через скандальні слова Трампа про Крим

Політолог зазначив, що за політику на українському напрямку відповідає Курт Волкер, який має чітку проукраїнську позицію.

Україні не варто турбуватися через слова президента США Дональда Трампа про "російський" Крим, бо в Штатах особиста позиція президента не є визначальною.

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Про це розповів російський політолог Андрій Піонтковський, передає «Апостроф».

За його словами, сумнівів у тому, що Трамп дійсно говорив про приналежність Криму до Росії немає. Більше того, він з подивом запитував європейських лідерів, чому вони підтримують Україну в конфлікті.

"По-перше, Трамп – ідіот. І це вже відомо всій Америці. А по-друге, він не просто ідіот, а в чомусь дуже сильно залежний від Путіна. Ну не може людина, яка не соромиться у своїх висловлюваннях лаючись зі своїми союзниками, нічого критичного сказати про Путіна, і тільки весь час говорити те, що може йому подобається. Америка до цього вже звикла", – зазначив Піонтковський.

Однак, на думку експерта, хвилюватися з цього приводу не варто.

"Україну я закликаю не турбуватися через слова Трампа. Ну ось такий він, завербували його росіяни. І прийшло росіянам у голову, що вони схопили Бога за бороду. Але в Москві просто не розуміють американської політичної системи, оскільки тут працюють інститути. Звичайно, президент є важливим чиновником, який може на щось впливати, але ані Конгрес, ані традиції не дозволяють йому бешкетувати", – пояснює політолог.

За політику на українському напрямку відповідає Курт Волкер, який займає чітку проукраїнську позицію.

"Політику США на українському напрямку озвучує Курт Волкер. Не тільки озвучує, але і здійснює. І ця політика настільки проукраїнська, що до ухвалення закону про окуповані території (так званого закону про реінтеграції Донбасу, - ред.) заяви Волкера були більш проукраїнськими, ніж заяви українського керівництва", – резюмує Піонтковський.