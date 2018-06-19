Завдають ударів руками і ногами: опубліковано відео, як мітингувальники біля Ради б'ють правоохоронців

У мережі з'явився новий запис сутичок між протестувальниками і поліцією біля Ради.

Учасники акції протесту біля Верховної Ради били поліцейських, які стежили за порядком під час заходу.

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Про це свідчить відеозапис сутичок між протестувальниками і поліцією, передає Цензор.НЕТ.

На записі видно, як учасники акції протесту кілька разів витягують поліцейських і завдають їм ударів руками і ногами. Один з протестувальників - чоловік у білій сорочці з короткими рукавами, завдав поліцейському кілька ударів палицею. Цей момент зафіксований на третій хвилині запису.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 червня, вранці біля центрального входу до будівлі Верховної Ради почалися акції шахтарів, чорнобильців та ветеранів війни в Афганістані.

Пізніше учасники акції протесту прорвалися безпосередньо до стін парламенту. Між мітингувальниками і правоохоронцями виникла бійка.

Голова Конфедерації вільних профспілок України і голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець заявив, що прорив мітингувальників у парламент не планувався, але у людей «не витримали нерви».

За його словами, учасники мітингу вимагають проголосувати за низку законопроектів, зокрема «шахтарський».

Пізніше народний депутат, член колегії МВС Антон Геращенко заявив, що під час зіткнень біля парламенту постраждали 8 поліцейських і цивільних 3. Провокаціями під час акції займалися до 15 осіб.