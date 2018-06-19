Гарячий вівторок: опубліковано відео сутичок під Радою

Під Радою 19 червня сталися сутички, є постраждалі.

19 червня, вранці біля центрального входу до будівлі Ради почалися акції шахтарів, чорнобильців та ветеранів війни в Афганістані.

Пізніше учасники акції протесту прорвалися безпосередньо до стін парламенту. Між мітингувальниками та правоохоронцями виникла бійка. Відео сутичок на своїй сторінці у Facebook опублікував блогер Кирило Яковлев.

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Як заявляв голова Конфедерації вільних профспілок і голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, прорив мітингувальників до парламенту не планувався, але у людей «не витримали нерви».

За його словами, учасники мітингу вимагають проголосувати за низку законопроектів, зокрема, «шахтарський».

Пізніше народний депутат, член колегії МВС Антон Геращенко заявив, що під час сутичок біля парламенту постраждали 8 поліцейських і 3 цивільних. Провокаціями під час акції займалися до 15 осіб.