"Ніякої зради": Геращенко пояснила відсутність законопроекту про Антикорупційний суд у порядку денному

Геращенко запевнила, що у четвер питання буде внесено в порядок денний.

Перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко заявила, що законопроект про Антикорупційний суд сьогодні не було внесено до порядку денного через низьку явку депутатів та сутички, що сталися сьогодні під ВР.

Про це Геращенко написала на своїй сторінці у Facebook.

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"Щодо законопроекту про Антикорупційний суд, який сьогодні не включили до порядку денного (не вистачило кілька голосів). Заворушки під ВР і емоції, відсутність депутатів в залі стали тому причиною. Але ніякої зради, в мене немає сумніву, що у четвер питання буде внесено в порядок денний, оперативно розглянуте на комітеті і проголосоване в сесійні залі. Все може відбутися в один день", - написла віце-спікер.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 червня, Верховна Рада відмовилася включити до порядку денного сесії президентський законопроект про утворення Вищого антикорупційного суду.

Спікер ВР Андрій Парубій тричі ставив на рейтингове голосування це питання, але в першому випадку пропозицію про включення підтримали лише 202 народних депутатів (при необхідних мінімум 226), в другому - 212, у третьому - 211.