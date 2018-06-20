Українські чиновники задекларували нерухомість у 43 країнах, серед лідерів - Дубневич (інфографіка)

Як розповіли журналісти, у 2017 році українські держслужбовці задекларували 915 об’єктів нерухомості у 43 країнах.

Від Нью-Йорка до Пекіна, від Стокгольма до Сіднея - виявляється, вітчизняні чиновники обзавелися нерухомістю не лише в Україні, а ледве не по всій земній кулі.

На території яких країн вони найбільше полюбляють купувати собі квартири та будинки, розповідають аналітики проекту "Декларації" на сайті Bihus.info.

Зазначається, що у 2017 році українські держслужбовці задекларували 915 об’єктів нерухомості у 43 країнах. Їхня загальна площа перевищує 2 млн кв. м, або рівна 212 га - це приблизно у 1,5 разу більше від площі усієї землі під резиденцією "Межигір’я" Віктора Януковича.

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Найчастіше декларанти вкладають кошти у купівлю квартир та апартаментів - їх журналісти нарахували 550 штук, тобто 60% від усієї нерухомості. Рекордсменом у цій категорії став нардеп Вадим Новинський, який задекларував 5 квартир у Росії загальною площею 996,3 кв. м.

Другим за популярністю видом нерухомості виявилися житлові та садові будинки - 154 штуки. Безперечним лідером серед "іноземних дачників" є депутатка Юлія Льовочкіна, на офшорні компанії якої записані два будинки на Лазурному узбережжі Франції площею 1056 і 337 кв. м.

Із незначним відставанням від будинків лідирують земельні ділянки - їх 141 одиниця. Найбільшою латифундисткою виявилася дружина голови Луганської облдержадміністрації Юрія Гарбуза Ольга, яка до 2017 року була громадянкою Російської Федерації і володіє на території нашої східної сусідки майже 62,5 га землі.

І рідше за все чиновники вкладаються у закордонну нежитлову нерухомість (49 об’єктів) та гаражі з паркомісцями (21 штука). Лідирують у цих категоріях знову народні депутати - Вадим Новинський із 79-метровим гаражем у Росії та Ярослав Дубневич із 459-метровою торгово-офісною будівлею у Латвії.

До першої четвірки найпопулярніших держав за кількістю нерухомості передбачувано ввійшли такі країни-сусідки як Росія (411 об’єктів), Білорусь (71 об’єкт), Польща (63 об’єкти) та Молдова (58 об’єктів). Закривають ТОП-5 США, де держслужбовці задекларували 54 об’єкти нерухомого майна. Далі йдуть такі курортні країни як Болгарія і Грузія, одна з найрозвиненіших держав Євросоюзу Німеччина, сонячна Іспанія та Чехія, що славиться своїми доволі демократичними цінами на нерухомість.

Раніше журналісти дізналися, що племінниця міністра юстиції України Павла Петренка Божена Клічук після його призначення стала власницею двох квартир в елітних житлових комплексах на Печерську і автомобіля Lexus NX200.