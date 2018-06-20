Розміщені в анексованому Криму ракетні комплекси можуть завдавати удару по позиціях України в глибокому тилу - Турчинов

За його словами, завдяки Керченському мосту Росія може перекидати сухопутні війська до Криму з подальшим проведенням наступальних операцій на півдні України.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що ракетні комплекси, які розміщені на території окупованої Російською Федерацію Автономної Республіки Крим, можуть завдавати удару по позиціях України в глибокому тилу.

Про це повідомили у прес-службі РНБО.

«Там створено потужний 22-й армійський корпус, нарощуються сили Чорноморського флоту Російської Федерації. Ракетні комплекси, розміщені в Криму, можуть завдавати удару по наших позиціях в глибокому тилу. Зенітні комплекси С-400 можуть вразити будь-яку повітряну ціль в центральній частині України. Все це є для нас серйозною загрозою», - підкреслив він.

За його словами, Росія створила протягом останніх місяців в Азовському морі флотилію, посиливши додатковими кораблями прикордонні війська Федеральної служби безпеки, а також перекинувши кораблі військового флоту з Каспійського моря.

«Тепер для проведення військових операцій в Азовському морі вони можуть використовувати значну кількість десантних кораблів, а також кораблі класу «Буян-М», що мають на озброєнні крилаті ракети», - зазначив він.

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Турчинов додав, що нарощування десантних можливостей Росією в Азовському морі дозволить перекидати на українське узбережжя сили і засоби армій Південного військового округу, які зараз загрожують Україні зі сходу.

«Внаслідок цього маємо потужну військову інфраструктуру вздовж усього українсько-російського кордону. І крім загрози зі сходу, маємо значне нарощування загрози з південного напрямку, при цьому з півночі над нами нависають дві армії Західного військового округу - 20-та і 1-ша танкова, які також можуть бути задіяні в будь-який момент», - повідомив він.

При цьому секретар РНБО наголосив, що завдяки Керченському мосту Росія тепер може оперативно перекидати значні сили сухопутних військ до Криму з подальшим проведенням наступальних операцій на півдні України, а також здійснювати незаконний контроль над судами при їх перетині Керченської протоки, блокуючи в будь-який момент українські порти в Азовському морі.

На його думку, теоретично українська влада може перенаправити транспортні потоки з портів на узбережжі Азовського моря в інші, але це ускладнить логістику, і тоді продукція, наприклад, маріупольських металургійних заводів подорожчає, зменшивши свою конкурентоспроможність.