Мороз їде до Президента
17:59, 11 липня 2006Політика
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Спікер планує повернутися за годину
У роботі Верховної Ради України оголошено перерву на одну годину.
Як повідомив голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ, він розмовляв із Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ і той запропонував зробити перерву в роботі парламенту і зустрітися.
О.МОРОЗ зазначив, що «я зроблю це із задоволенням».
Він повідомив, що зараз поїде до Президента України В.ЮЩЕНКА і «очевидно в іншому форматі вестимуться переговори».
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