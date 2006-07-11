Мороз їде до Президента

У роботі Верховної Ради України оголошено перерву на одну годину.

Як повідомив голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ, він розмовляв із Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ і той запропонував зробити перерву в роботі парламенту і зустрітися.

О.МОРОЗ зазначив, що «я зроблю це із задоволенням».

Він повідомив, що зараз поїде до Президента України В.ЮЩЕНКА і «очевидно в іншому форматі вестимуться переговори».