Україна обов'язково має стати членом НАТО - Кравчук

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив перший президент України Леонід Кравчук.

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“Маючи такого агресивного сусіда як Росія і не маючи жодних гарантій, що вона зупиниться і залишить Україну у спокої, ми мусимо шукати зовнішній захист. Інтеграція до НАТО в таких умовах є необхідною. Зараз не варто говорити про далеке майбутнє. Є Бухарестська угода, де написано, що Україна та Грузія мають відкриті двері для вступу. Тому нам чи зараз, чи пізніше необхідно визначитися з думкою народу, і референдум неминучий. І коли ми дізнаємось волю народу щодо курсу до НАТО, потрібно почати працювати над конкретними кроками”, - сказав Кравчук.