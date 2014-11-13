Кравчук і Ющенко закликали висунути бойовикам ультиматум і пригрозити їм знищенням (документ)

Україна повинна висунути ультиматум бойовикам на Донбасі. Тому, хто відмовиться скласти зброю, продовжить вбивати людей і зазіхати на територіальну цілісність України, слід пригрозити знищенням.

Про це йдеться у спільній заяві щодо політичної ситуації в Україні екс-президентів України Леоніда Кравчука і Віктора Ющенка, переданій УНІАН.

"Міжнародні переговори в різних форматах до цього часу не принесли ніяких реальних змін у плани Кремля ліквідувати Українську незалежну державу методами гібридної війни", - йдеться в заяві.

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"Сьогодні є всі підстави констатувати, що захоплені терористичними організаціями "ЛНР" і "ДНР" території повністю вийшли з-під контролю української влади. Незважаючи на присутність моніторингової місії ОБСЄ, через український кордон вільно проходять російські війська і техніка, так звані гуманітарні конвої", - підкреслюють екс-президенти.

Відповіддю на такі дії, вважають політики, має бути модернізація Збройних Сил України та реформи у всіх сферах суспільно-економічного і політичного життя. Слід радикально змінити економічну та соціальну політику щодо захоплених територій. Потрібно припинити постачання енергоносіїв та фінансування виплат, якими можуть скористатися терористи.

"Не можна засобами українського бюджету знищувати український суверенітет", - зазначають Кравчук і Ющенко.

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Екс-президенти наголошують, що глава європейської держави не може домовлятися з терористами, які насправді є лише інструментом у великій геополітичній грі РФ.

"Ми маємо заявити свій ультиматум - ті, хто відмовиться скласти зброю і продовжить вбивати, морити людей голодом і холодом, зазіхати на територіальну цілісність України, будуть знищені. В Україні буде наведено державний порядок у відповідності з українськими законами та міжнародними нормами права", - йдеться в заяві.

"Ніяких переговорів за участю цих злочинних груп далі бути не може - це торги з приводу існування України як незалежної України. Такі переговори неможливі за жодних умов. Навіть при бажанні міжнародних структур та європейських сусідів", - додають Кравчук і Ющенко.