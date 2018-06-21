У Київраді сталися сутички, активістка заявила, що Кличко закрив їй рота рукою (фото)

Унаслідок штовханини активісти навіть зламали двері.

Вранці 21 червня у будівлі Київської міської ради сталися сутички між охороною та громадськими активістами, які прийшли вимагати створення Музею на Поштовій площі.

Про це повідомила речник Київради Наталя Пругар, передає "Українська правда".

"Вранці відбулася штовханина на вході. Це сталося тому, що у нас є певний порядок пропуску осіб у будівлю. А люди, які прийшли на засідання Київради – журналісти, активісти, хотіли зайти всі разом. Але охорона має всіх перевіряти по списку. Ці ж люди, що прийшли, не хотіли чекати, поки їх знайдуть у списку. Тому сталася не бійка, але штовханина", - сказала вона.

Пругар додала, що в результаті штовханини активісти навіть зламали двері.

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Як повідомляють користувачі соцмережі, у самій будівлі Київської адміністрації, а також на вулиці багато правоохоронців у повній амуніції.

На вулиці проходить мітинг за створення Музею на місці археологічних знахідок на Поштовій площі.

Голова громадського руху "Почайна" Анабелла Моріна, яка виступає за створення музею, повідомила, що говорила про це питання з мером.

"Говорила з Кличком на 1 поверсі про Поштову. Він мені закрив рота рукою. Дякую, що не вдарив, Віталіє Володимировичу", - написала Моріна у Facebook.

За словами речника Київради, врешті всі охочі зайшли у кулуари.

"Усі зайшли. Сьогодні тут безпрецедентна кількість і журналістів, і громадян через питання Поштової площі", - додала Пругар.

Мер Києва Віталій Кличко на початку засідання запевнив, що мета міської влади - зберегти артефакти, знайдені під час розкопок на Поштовій площі.