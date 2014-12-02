Полторак виступає за надання волонтерам статусу учасників бойових дій

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі із представниками фракції Радикальної партії як кандидат на цю ж посаду в новому Кабінеті міністрів.

Полторак зазначив, що 5 грудня відзначається Всесвітній день волонтерів, і буде запропоновано цих людей “заохотити”.

Читайте такожПорошенко: Волонтери підняли ефективність Міноборони та допомогли посилити військо“Вони провели серйозну роботу”, - підкреслив він.

“Те, що ці люди мають бути визнані учасниками бойових дій - моя особиста думка. Я з цим погоджуюся”, - сказав Полторак.