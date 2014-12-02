Полторак виступає за надання волонтерам статусу учасників бойових дій
14:45, 02 грудня 2014Політика
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В.о. міністра оборони Степан Полторак виступає за надання волонтерам, які надають допомогу українським військовим в зоні АТО, статусу учасника бойових дій.
Волонтерам можуть надати статус учасника бойових дій / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі із представниками фракції Радикальної партії як кандидат на цю ж посаду в новому Кабінеті міністрів.
Полторак зазначив, що 5 грудня відзначається Всесвітній день волонтерів, і буде запропоновано цих людей “заохотити”.
Читайте такожПорошенко: Волонтери підняли ефективність Міноборони та допомогли посилити військо“Вони провели серйозну роботу”, - підкреслив він.
“Те, що ці люди мають бути визнані учасниками бойових дій - моя особиста думка. Я з цим погоджуюся”, - сказав Полторак.
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