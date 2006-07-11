2 нашоукраїнці та бютівець увійшли до антикризової коаліції

Про це повідомив голова Верховної Ради

Народні депутати України Володимир ЗАПЛАТИНСЬКИЙ (фракція «Наша Україна»), Олександр ВОЛКОВ (фракція «Наша Україна») та Володимир ЗУБИК (фракція БЮТ) увійшли до складу антикризової коаліції. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні парламенту голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ.

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