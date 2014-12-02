ВР проводить вечірнє засідання (пряма трансляція)

17:46, 02 грудня 2014
Політика
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На даний момент міністром закордонних справ призначений Павло Клімкін. За це рішення проголосував 351 депутат з 383, зареєстрованих в сесійній залі. Міністерство оборони очолив Степан Полторак. за його призначення проголосувало 347 депутатів.

Фото УНІАН

Рада відновила вечірнє засідання після годинної перерви. Депутати планують заслухати виступи кандидатів на посади в уряд.

Трансляція №1

Трансляція №2

Нагадаємо, о 16.43 у засіданні Верховної Ради на вимогу фракції "Самопоміч" оголосили перерву на 1 годину.

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Раніше прес-секретар прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка Ольга Лаппо повідомила журналістам, що о 16.00 у сесійній залі Верховної Ради почнуть виступати кандидати на посади в уряд.

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