В Раді оголосили годинну перерву

Як передає кореспондент УНІАН, голова фракції Олег Березюк попросив ВР оголосити перерву “на годину для доопрацювання кандидатур”.

Це його прохання депутати в сесійній залі зустріли вигуками, що перерва не потрібна.

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Однак голова Верховної Ради Володимир Гройсман зазначив, що він ставиться з великою повагою до кожного з народних депутатів і тому, скориставшись своїм правом як головуючого на засіданні, оголосив перерву на 1 годину.

Перерва була оголошена в 16.43.