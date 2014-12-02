В Раді оголосили годинну перерву
16:49, 02 грудня 2014Політика
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У засіданні Верховної Ради на вимогу фракції "Самопоміч" оголошену перерву на 1 годину.
Рада пішла на перерву / Фото УНИАН
Як передає кореспондент УНІАН, голова фракції Олег Березюк попросив ВР оголосити перерву “на годину для доопрацювання кандидатур”.
Це його прохання депутати в сесійній залі зустріли вигуками, що перерва не потрібна.
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Однак голова Верховної Ради Володимир Гройсман зазначив, що він ставиться з великою повагою до кожного з народних депутатів і тому, скориставшись своїм правом як головуючого на засіданні, оголосив перерву на 1 годину.
Перерва була оголошена в 16.43.
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