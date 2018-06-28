"З агресивним настроєм": омбудсмен РФ розкритикувала Денісову, яка намагалася потрапити до Сенцова

Уповноважена з прав людини в РФ заявляє, що український політв'язень, який голодує 46-й день, "ходить, дивиться телевізор, читає газети, пише сценарій".

Уповноважена з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова заявляє, що стан здоров'я українського політв'язня Олега Сенцова «відносно задовільний».

Про це вона заявила за підсумками відвідування українця в колонії «Білий ведмідь» Ямало-Ненецького автономного округу, повідомляє прес-служба російського омбудсмена.

«Зустрілася з Олегом Сенцовим у колонії «Білий ведмідь» Ямало-Ненецького автономного округу. Спілкувалися більш як годину. Для мене було дуже важливо особисто пересвідчитися в тому, в якому стані здоров'я перебуває Олег і подивитися як проходить голодування», - зазначила Москлькова.

За її словами, стан здоров'я Сенцова «відносно задовільний, всі параметри тиску, температури тіла, зовнішнє і внутрішнє самопочуття і загальний настрій задовільні».

Читайте такожПосольство України направило ноту МЗС Росії щодо негайного допуску Денісової до Сенцова

«Він ходить, зустрів мене стоячи, дивиться телевізор, читає газети, пише сценарій...», - сказала російський омбудсмен.

Вона також повідомила, що Сенцов перебуває у лікарняній палаті санчастини ІК розміром близько 16 метрів: два вікна, ґратів на вікнах немає, відкриваються кватирки.

«Каже, що почувається краще. Все це свідчить про те, що загрози його життю на сьогодні немає», - стверджує Москлькова.

«Разом з тим, надзвичайну стурбованість викликають незрозумілі дії з боку Уповноваженого з прав людини Верховної Ради Людмили Денісової, яка, без погодження зі мною чи з компетентними органами Росії, вчергове намагалася дискредитувати вжиті мною заходи щодо недопущення порушення прав громадян України в рамках домовленостей президента Росії Володимира Путіна і президента України Петра Порошенка», - сказала російський омбудсмен.

«Людмила Денісова два дні тому жодним чином не сприяла моєму відвідуванню громадянина Росії, який міститься в СІЗО Києва, а сьогодні в ультимативній формі і з агресивним настроєм намагалася потрапити до Сенцова, що явно не сприяє налагодженню конструктивного діалогу і здійсненню моніторингових візитів», - наголосила Москалькова.

Як повідомляв УНІАН 28 червня омбудсмен Росії Москалькова відвідала колонію «Білий ведмідь» в місті Лабитнангі, в якій 46-й день голодує політв'язень українець Сенцов. Кортеж доставив її в колонію, об'їхавши Денісову, яка чекала перед воротами пенітенціарної установи.

Раніше Уповноважений ВР заявляла, що керівництво колонії не приймає у неї заяви на відвідування Сенцова.

27 червня Денісова звернулася до голови адміністрації президента Росії Антона Вайна з проханням забезпечити виконання наданих йому російським лідером гарантій щодо відвідування українських політичних в'язнів у Росії.

Денісова зазначила, що під час перебування в РФ постійно проводила переговори з російським омбудсменом Москальковою щодо «можливих синхронних, взаємних, одночасних, дзеркальних» моніторингових відвідувань, які «не дали позитивних результатів».

Також український омбудсмен звернула увагу на те, що ув‘язнені в РФ українці Володимир Балух, Олег Сенцов і Станіслав Клих тривалий час відмовляються від прийому їжі, стан їх здоров'я погіршується з кожним днем і становить суттєву загрозу їхньому життю.

Крім того, вона повідомила, що звернулася також до заступника керівника адміністрації президента РФ - прес-секретаря Дмитра Пєскова, який, за її словами, «неодноразово заявляв, що виконання президентських домовленостей залежить від двох омбудсменів».

9 червня під час телефонної розмови президенти України і РФ Петро Порошенко і Володимир Путін домовилися, що найближчим часом омбудсмени Денісова і Москалькова відвідають українських і російських ув'язнених в обох країнах.

13 червня Денисова вирушила до РФ. Вона мала намір насамперед відвідати в колонії на Ямалі незаконно засудженого режисера Олега Сенцова, який голодує з 14 травня. Однак Москалькова запропонувала спершу відвідати в колонії в Омську одного з фігурантів справи так званих «кримських диверсантів» Дмитра Штиблікова. Після цього Москалькова разом з українським консулом відвідала Штибліков.

При цьому Москалькова стверджувала, що Денісова вирушила в колонію до Сенцова за «власною ініціативою», і її відвідування не було погоджено. До цього часу Денісовій постійно відмовляють у наданні можливості побачитися з українськими бранцями. Також омбудсмену відмовляють у спілкуванні з ними по відеозв'язку.