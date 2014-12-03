Вдень бойовики 19 разів атакували позиції сил АТО

Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО на сторінці в соцмережі. "У відповідь на провокативні дії ворога, артилерія сил АТО 18 разів виконувала вогневі завдання по виявлених цілях", - йдеться в повідомленні.

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"Обстріли проводились у напрямках населених пунктів: Золоте, Станично-Луганське, Донецький, Новобахмутовка, Опитне, Тоненьке, Донецьк, Авдіївка, Міус, Нікішино, Артемово, Віноградное, Талаковка, Ломакіно, Водяне, Маріуполь", - підкреслюється в повідомленні.

Загальна кількість обстрілів з моменту оголошення тимчасового припинення вогню (з 18.00 05.09) – 3819.