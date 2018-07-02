Саміт Україна-ЄС повинен дати "політичне благословення" для розвитку співробітництва - Климпуш-Цинцадзе

Українська влада, зокрема, хоче вийти де-факто на сприйняття України у форматі " 28+1 в цифровому ринку ЄС.

Окрім важливих пріоритетів політичної підтримки країнами Європейського Союзу щодо протидії російській агресії та відновлення територіальної цілісності України, вагомою частиною порядку денного саміту Україна-ЄС 9 липня у Брюсселі стане виконання Угоди про асоціацію та Зони вільної торгівлі.

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Про це заявила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе, повідомляє Урядовий портал.

За її словами, українська влада хоче вийти де-факто на сприйняття України в форматі 28+1 в цифровому ринку ЄС.

"Зараз формується цифровий ринок Європейського Союзу. Ми також вважаємо, що між ЄС та Україною необхідно узгодити чітку конкретизовану дорожню карту з урахуванням того, як змінилося законодавство Європейського Союзу в цифровій галузі з того часу, коли закінчилися перемовини щодо Угоди про асоціацію", - заявила вона.

"На основі цих нових підходів Європейського Союзу маємо також максимально інтегрувати Україну до процесів у цифровій галузі. В цьому є взаємний інтерес як України, так і ЄС. І так само хочемо вийти де-факто на сприйняття України в форматі 28+1 в цифровому ринку ЄС, який зараз формується», - додала Климпуш-Цинцадзе.

При цьому, віце-прем’єр-міністр зазначила, що у митній сфері, на якій зараз зосереджена дискусія з Європейським Союзом, Україна розраховує на те, щоб у цій галузі отримати додаткові можливості для спрощення митних процедур транзиту, зокрема, з боку України до ЄС. За словами урядовця, Україна зробила досить багато для того, щоб синхронізувати процедури технічного регулювання стосовно промислових товарів, що дає можливість відкрити шлях до підписання Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів.

Разом з тим, за її словами, у сфері юстиції, свободи й безпеки є додаткові взаємовигідні можливості для поглиблення співпраці з різними європейськими структурами, зокрема, щодо ефективного інтегрованого управління кордонами та захищеності кордонів країн Шенгенської зони.

"Ми сподіваємося, що Саміт дасть «політичне благословення» подальшому опрацюванню цих напрямів органами асоціації, - Комітетом асоціації і Радою асоціації, які є органами, що забезпечують виконання Угоди. Ми також розраховуємо на те, що і Парламент буде підтримувати нас на цьому шляху, тому що суто виконавчими рішеннями імплементувати Угоду про асоціацію просто не можливо", - сказала Климпуш-Цинцадзе.