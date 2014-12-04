За добу на півдні Донецької області зафіксовано 2 безпілотники бойовиків

14:02, 04 грудня 2014
Політика
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За добу на півдні Донецької області зафіксовано 2 ворожих безпілотних літальних апарати.

В Донецкой области зафиксированы 2 беспилотника/ фото пресс-службы Минобороны

Про це повідомили у відділі з питань взаємодії зі ЗМІ адміністрації Державної прикордонної служби.

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"Протягом доби прикордонники двічі фіксували польоти безпілотників. Один з них зафіксували в 18.15 на напрямку "Сартана-Волноваха" на висоті до 1 тис. м. Ще один помітили на напрямку "Рибінське-Бугас", - йдеться в повідомленні.

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