За добу на півдні Донецької області зафіксовано 2 безпілотники бойовиків

Про це повідомили у відділі з питань взаємодії зі ЗМІ адміністрації Державної прикордонної служби.

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"Протягом доби прикордонники двічі фіксували польоти безпілотників. Один з них зафіксували в 18.15 на напрямку "Сартана-Волноваха" на висоті до 1 тис. м. Ще один помітили на напрямку "Рибінське-Бугас", - йдеться в повідомленні.