На нараді у Парубія обговорюється варіант повного розформування ЦВК – нардеп

"БПП" не підтримує "таку екзотику", - заявляє заступник голови фракції Олексій Гончаренко.

На нараді у голови Верховної Ради України Андрія Парубія обговорюється варіант відправити у відставку усіх 15 членів Центральної виборчої комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам сказав заступник голови фракції «Блок Петра Порошенка» Олексій Гончаренко.

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«Зараз відбувається нарада у голови Верховної Ради Андрій Парубія. І можу вам сказати, що там обговорюються якісь такі екзотичні варіанти, наприклад, щоб зараз зібрати 300 голосів і взагалі розформувати повністю Центральну виборчу комісію. Тобто, усі 15 членів - усіх їх відправити у відставку», - повідомив він.

Як нагадав Гончаренко, двоє нинішніх членів ЦВК «зайшли туди вже після Революції гідності». «Це люди-патріоти, до яких немає жодних питань. Тому наша фракція, звичайно, не підтримує таку екзотику. Наша фракція підтримує розгляд цього питання за законом», - наголосив він.

За словами Гончаренка, «БПП» вимагає, аби парламент відправив у відставку 13 членів ЦВК, після чого розпочав розгляд кандидатур на посади членів ЦВК.