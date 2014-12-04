Експерти називають новий склад Кабміну "грандіозним експериментом"

Таку думку в коментарі УНІАН висловили представники ділових кіл й експерти фінансового ринку.

Зокрема, виконавчий директор Європейської бізнес-асоціації Ганна Дерев’янко відзначила, що призначення нового складу уряду – це, поза сумнівом, важливий і необхідний крок, що його мав зробити новообраний парламент. «Безперечно, «свіжа кров» вкрай необхідна державним структурам, особливо для стимуляції проведення довгоочікуваних реформ. Проте у підприємців є деяке занепокоєння з приводу можливого ефекту «дежа вю», коли саме чинник відсутності активних кроків з боку органів державної влади призведе до того, що кредит довіри бізнесу до влади танутиме на очах», - відзначила вона.

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Водночас, на думку Дерев’янко, інвестори позитивно налаштовані щодо нової команди уряду і покладають на її роботу великі надії. «Прихід до влади реформаторів з інших країн - метод, який ще навесні пропонував упровадити грузинський економіст Каха Бендукідзе. Ми не виключаємо, що це може спрацювати в сучасних українських реаліях, бо неупереджений погляд з боку й успішний досвід проведення аналогічних реформ в інших країнах, на наш погляд, може бути доброю підмогою в роботі нового уряду», - наголосила вона.

У свою чергу керуючий партнер аналітичної групи «Da Vinci AG» Андрій Колпаков у свою чергу відзначив, що склад нинішнього Кабінету міністрів – це «грандіозний експеримент». «У цьому немає нічого поганого. Сьогодні потрібні нетривіальні рішення, які не зможуть забезпечити звичні нам особи. Перевіреного на 100% розв’язання нинішніх проблем немає, як і методів. Є зарубіжний досвід, але в 99% випадків він не підходить Україні через ряд економічних, соціальних і ціннісних причин», - упевнений експерт.

На його думку, країну очікує імпровізація, «де дії окремих виконавців матимуть менше значення, ніж праця диригента і реакція залу». Колпаков наголосив, що завдання нового уряду – проведення непопулярних реформ. «І судячи з фігури нового міністра охорони здоров'я, перша непопулярна реформа відбуватиметься саме в цій сфері. Це логічно з урахуванням того, що саме у сфері охорони здоров'я перебуває дуже значний ресурс економії бюджетних коштів», - відзначив Колпаков.

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Він наголосив, що всі перетворення будуть дуже болючими, навіть у разі, якщо вони залишаться напівзаходами. Несприятливим є, за словами Колпакова й те, що багато реформ реалізовуватимуть нові міністри – іноземці. «Це дасть змогу противникам реформ, так само як і опозиції, перекладати відповідальність на захід, і це може дуже сильно змінити громадську думку, розвернути її від західного світу, - вважає експерт. - Соціальні наслідки можуть бути непередбачуваними. Міністри-іноземці повинні виступати лише як інструмент, але не ініціатор реформ і тим паче не відповідального за них».

На думку Колпакова, уряд збирається закладати фундамент нової держави. «Для цього потрібно одразу розуміти, які галузі Україна зможе ефективно розвивати в мінливому світі сьогодні, через 5 і 10 років; як змінюватиметься ринок; як мінятиметься соціальний, освітній і етнічний склад України; що робитимуть конкуренти. У нинішньому уряді я не бачу людини, яка мислила б такими категоріями», - відзначив експерт.

Разом з тим керівник аналітичного підрозділу групи ICU Олександр Вальчишен наголосив, що дуже «зациклюватись» саме на нових призначеннях не потрібно, оскільки це зміщує фокус суспільної уваги. «Головне - наявність політичної волі і системної, узгодженої і навіть по-доброму агресивної роботи всіх гілок влади з виведення країни з багаторічного періоду економічної стагнації. І тому єдина надія, яка пов'язана з новими людьми, така ж, як із «старими» - потрібна системна, узгоджена і нестандартна робота», - наголосив експерт.

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Як повідомляв УНІАН, 2 грудня Верховна Рада України затвердила новий склад уряду на чолі з прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком. Уряд було сформовано не за квотним принципом і до його складу ввійшли представники бізнесу, колишні громадяни США, Грузії і Литви. Першочерговим завданням Кабміну мають стати формування і подання проекту бюджету на 2015 рік.

Програма роботи Кабміну повинна стосуватися питань оборони, економіки, особливо - податкової реформи і реформи єдиного соціального внеску, боротьби з корупцією, питань реформи в енергетиці в цілому і НАК «Нафтогаз України», а також реформи публічної адміністрації.