У Кернеса більше не звинувачують СБУ у сутичках під міськрадою Харкова у червні

Керівництво міста стверджує, що було дезінформоване в той час, як під міськрадою розгортались сутички.

Харківська міська рада не обвинувачує "людей від СБУ" у спробі захоплення органу, що відбувся 20 червня.

Керівництво міста стверджує, що було дезінформоване в той час, як під міськрадою розгортались сутички з запалюванням фаєрів та розпиленням сльозогінного газу.

"Пізніше, під час з'ясування причин події, ці відомості не підтвердилися і виявилися явною дезінформацією, метою якої була ще більша дестабілізація обстановки в Харкові. Як ми тепер розуміємо, розрахунок був на те, що керівництво міста увійде в жорсткий конфлікт з першими особами СБУ області, після чого, як наслідок, можуть відбутися акції протесту, які можуть перерости у масові заворушення", - йдеться у заяві на сайті міськради.

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"Харківська міськрада висловлює жаль щодо того, що сталося, і сподівається, що цей неприємний інцидент між місцевою владою і обласним управлінням СБУ ніяк не вплине на спільну конструктивну роботу", - додається у повідомленні.

Нагадаємо, 20 червня вранці у приміщенні Харківської міськради сталися сутички між активістами та муніципальною охороною. Заступника мера Андрія Руденка кинули в смітник, а депутати забарикадувалися в залі. Активісти прорвалися через охорони до будівлі й запалили у приміщенні димові шашки. Своєю чергою охоронці також розпорошили у їхній бік невідому речовину.

Унаслідок сутички були потрощені вікна, розбиті вазони з квітами, поламані меблі та чимало інших пошкоджень. Попередньо збиток від погромів становить близько 2 мільйонів гривень.