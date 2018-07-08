Після анексії Криму та війни на Донбасі для НАТО важливо «сфокусуватися на захисті» — Меркель

При цьому вона додала, що хоча НАТО повинне показати «готовність захищати нас», також необхідно працювати над «хорошими відносинами з Росією».

Анексія Росією Криму та війна на сході України є підставами для збільшення Німеччиною витрат на оборону.

Про це заявила канцлерка Німеччини Ангела Меркель, передає Громадське з посиланням на DW.

За словами канцлерки Німеччини, після анексії Росією Криму та вторгненні на Донбас, для НАТО важливо «сфокусуватися на захисті Альянсу».

«Для цього ми повинні вжити необхідних заходів, наприклад, через присутність в країнах Центральної та Східної Європи», — наголосила Меркель.

Warum brauchen wir die @NATO? Kanzlerin #Merkel im Podcast zur Bedeutung der NATO als Garant unserer Sicherheit. Nächste Woche reist sie zum NATO-Rat nach Brüssel. @GermanyNATO#NATOSummitpic.twitter.com/HmLMr3rJcI — Steffen Seibert (@RegSprecher) July 7, 2018

При цьому вона додала, що хоча НАТО повинне показати «готовність захищати нас», також необхідно працювати над «хорошими відносинами з Росією».

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Раніше повідомлялось, що президент США Дональд Трамп написав різкі листи лідерам кількох держав-членів НАТО, дорікнувши їм через низькі витрати.

Зокрема, стало відомо, що Трамп надсилав такі листи лідерам Німеччини, Бельгії, Норвегії та Канади.

Також повідомлялось, що Німеччина збільшить витрати на оборону до 1,5% ВВП до 2025 року.