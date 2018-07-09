Бурбак: ЦВК треба якнайшвидше оновлювати

Максим Бурбак підкреслив, що "Народний фронт" підтримує вимогу про представництво всіх фракцій і груп у складі нової ЦВК.

"Народний фронт" зацікавлений в якнайшвидшому оновленні складу Центральної виборчої комісії і незволіканні з вирішенням цього питання.

Про це під час Погоджувальної ради наголосив керівник фракції Максим Бурбак, передає прес-служба НФ.

"Ми - за оновлення складу ЦВК, тому що до президентських, і потім парламентських, виборів маємо підійти вже з легітимним, працездатним Центрвиборчкомом. До того ж у нас "зависли" вибори у деяких ОТГ. Тому ще раз наголошую – склад ЦВК треба оновлювати. І не зволікати", - сказав він.

Максим Бурбак підкреслив, що "Народний фронт" підтримує вимогу про представництво всіх фракцій і груп у складі нової ЦВК.

"Це відповідає принципам Парламентської асамблеї Ради Європи. І це необхідно зробити, щоби уникнути пропагандистських маніпуляцій, особливо в іноземних ЗМІ. Щоб потім з телеефірів ніхто не говорив, що вибори нелегітимні, недемократичні, бо проведені ЦВК, яка обрана в недемократичний і непрозорий спосіб", - наголосив він.

"Так, діюче виборче законодавство не передбачає такого квотного представництва, але й не забороняє його. Проте "Народний фронт" завжди стояв і стоятиме на засаді проведення вільних демократичних виборів. Щоб не було навіть натяків на можливість узурпації ЦВК в одних руках, однієї політичної сили", - підкреслив керівник фракції.

Під час виступу він також зазначив, що фракція підтримує пропозицію щодо внесення правки в закон про Антикорупційний суд про підсудність новому суду справ, спрямованих в інші суди до моменту створення Антикорупційного суду.