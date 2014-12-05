Порошенко подякував США за резолюцію, яка засуджує політику Росії

Про це він написав у своєму Twitter.

"Вдячний Джону Керрі. Резолюція, прийнята палатою представників конгресу США, в якій засуджується агресія проти України, - важливий крок підтримки", - написав Петро Порошенко.

Вдячний @JohnKerry Резолюція, прийнята Палатою Представників Конгресу США,в якій засуджується агресія проти України-важливий крок підтримки - Петро Порошенко (@poroshenko) December 5, 2014

Раніше повідомлялося, що палата представників Конгресу США більшістю в 411 проти 10 прийняла резолюцію під номером 758, яка найжорсткішим чином засуджує дії Російської Федерації під керівництвом президента Володимира Путіна, який веде політику агресії проти сусідніх країн, спрямовану на політичне та економічне домінування.