В ефірі Шустер LIVE Гаррі Каспарову вручили пам'ятну монету із символами падіння режимів Януковича і Путіна

Монета присвячена чемпіону світу в шахах - Гаррі Каспарову Кімовичу випущена неймовірно малим тиражем - всього 13 штук. Зазвичай тиражі монет у починаються від 500, 1000 шт. і більше.

Монета - подарунок на пам'ять Каспарову від України і від організатора його приїзду.

13 - іконічне число для Гаррі Каспарова;

13.04.63 - дата народження Каспарова;

13:11 - рахунок, з яким Каспаров перемагає Карпова в поєдинку за звання чемпіона світу;

13-й чемпіон світу;

13 - сума чисел дати (03.12.2014 р.), коли Каспаров відвідав Київ з візитом, до якого випущена ця монета.

Монети виготовлені з банківського срібла 925 проби покриті золотом 999 проби. Вага - 30г.

На аверсі монети зображено Гаррі Каспаров в одній з його улюблених поз за грою в шахи, а також зазначено рік, коли він став чемпіоном світу.

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На реверсі зображені:

- повалена фігура слона - символ поваленого режиму Януковича - символи В. Ф.;

- падіння чорного короля - символ режиму Путіна - символи В.В.;

- білий король, який впевнено стоїть - уособлює весь західний світ, в тому числі і Г. Каспарова, який ставить мат режиму Путіна.

Кожна монета йде з номерним сертифікатом та особистим підписом Гаррі Каспарова.

Номінал монети - 1 МАТ.