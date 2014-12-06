Потенційний Майдан у Москві буде дуже жорстоким, бо Путін ніколи не боявся крові - Каспаров

Про це Каспаров сказав в інтерв'ю Ukraine Today, передає ТСН.

"Я вважаю, що проводити паралелі між Україною та Росією не зовсім доречно, адже між цими країнами є фундаментальні відмінності. В Росії сприймають владу абсолютно, а в Україні уряд ніколи не був чимось недоторканним. Було багато випадків в Україні, коли президенти програвали у демократичних виборах – Кравчук програв Кучмі, Кучма програв Ющенку", - сказав він.

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Політик зазначив, що Майдан став всесвітнім символом протистояння і логічною реакцією на несправедливість влади.

"Майдан став логічною реакцією українців на несправедливість влади. Янукович ніколи не був настільки впливовим лідером, як Путін для росіян. Реакція російської влади на можливий Майдан буде набагато більш жорстокою, оскільки Путін ніколи не боявся крові", - зазначив Каспаров.