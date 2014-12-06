У найбільшому партоб'єднанні Європи закликали Росію роззброїти своїх терористів

На цьому наголошується у резолюцію щодо соціально-політичної ситуації України, прийнятій Радою президентів Молоді ЄНП у Греції, повідомив народний депутат фракції «Батьківщина» та Голова «Батьківщини молодої» Іван Крулько

«Молодь Європейської народної партії закликає Росію негайно вивести з України свої військові формування та роззброїти терористичні угрупування, припинити їх фінансування; звільнити всіх військовополонених, які перебувають у в’язницях Росії та полоні терористичних організацій на сході України, а також незаконно ув’язненого в Росії народного депутата від «Батьківщини» Надію Савченко», - йдеться в документі.

Читайте такожЗа добу в зоні АТО загинули троє мирних жителів, ще троє пораненіВодночас молодь ЄНП вважає анексію Росією українського Криму насильницькою та називає ескалацію збройного конфлікту на сході України неоголошеною війною Росії проти України, в якій вже загинули понад 4356 осіб та поранено понад 10 тисяч людей.

Також Молодь ЄНП закликає Європейський Союз та США змінити формат переговорів щодо врегулювання ситуації в Україні та повернутися до женевського формату, оскільки переговори у Мінську без участі США виявилися недієвими», - пояснив депутат.

«Російська сторона не виконала взятих на себе зобов’язань, а саме: не вивела свої регулярні війська, найманців та військову техніку з України та продовжує їх подальше нарощення біля кордону з Україною», - зазначається в резолюції.