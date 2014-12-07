ТСК з розслідування іловайської трагедії відновить роботу - Тимчук

Про це у Facebook заявив нардеп, член комітету ВР з питань нацбезпеки Дмитро Тимчук.

"На першому ж засіданні комітету ВР з питань нацбезпеки і оборони було прийнято рішення про відновлення роботи ТСК з розслідування обставин трагічних подій, які призвели до загибелі та захопленню в полон бійців добровольчих батальйонів та Збройних сил України біля Іловайська", - зазначив він.

При цьому Тимчук додав: проблема в цьому розслідуванні полягає в тому, що на початку вересня Генпрокуратура призначила проведення військово-тактичної експертизи щодо дій посадових осіб в ході подій під Іловайськом.

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"Експертизу довірили проводити Національному університету оборони. З того часу про висновки експертів нічого не чути, хоча пройшло вже 3 місяці", - заявив він.

Як відомо, наприкінці жовтня тимчасова слідча комісія Верховної Ради з розслідування обставин трагедії під Іловайськом вважає, що у цих подіях винен екс-міністр оборони Валерій Гелетей і начальник генштабу Віктор Муженко.

Зокрема, до трагедії призвели помилкові кадрові призначення в силовому блоці, неадекватні дії Гелетея і Муженка напередодні, а також те, що президент не ініціював введення воєнного стану.

"Помилкові кадрові рішення істотно ускладнили обстановку, а неадекватні дії міністра оборони Гелетея і начальника Генштабу – головнокомандувача ЗСУ Муженка привели до Іловайскої трагедії", – зазначалося у звіті ТСК.

Комісія мала продовжувати свою роботу до завершення каденції Верховної Ради VII скликання.